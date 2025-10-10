Президент Володимир Зеленський заявив, що на багатьох об’єктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Він назвав його цинічною й прорахованою атакою.

За словами глави держави, понад 450 дронів і понад 30 ракет були спрямовані проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть позбавити українців.

Зеленський про масований обстріл РФ 10 жовтня

Президент повідомив, що станом на зараз відомо про понад 20 постраждалих, яким надається необхідна допомога. Також у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина – Зеленський висловив співчуття її рідним і близьким.

Він зазначив, що у Києві бригади працюють над відновленням електро- та водопостачання.

Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській областях. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.

Зеленський додав, що усі необхідні служби працюють над відновленням. Де потрібно, діють рятувальники. Йому постійно доповідають міністр розвитку громад Олексій Кулеба, глава Міненергетики Світлана Гринчук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівники на місцях.

– Саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, G7 – у реалізації постачань ППО, у санкціях, – наголосив Зеленський.

Він додав, що розраховує на реакцію на цю жорстокість G20, усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Президент переконаний, що світ може захиститися від цих злочинів, і це обов’язково додасть глобальної безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

