Президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с венесуэльской политиком Марией Кориной Мачадо, которая 10 октября получила Нобелевскую премию мира.

Деталями разговора с Мачадо Трамп поделился во время брифинга в Белом доме.

Трамп о разговоре с Мачадо

— Человек, получивший Нобелевскую премию, позвонил мне сегодня и сказал: «Я принимаю это в вашу честь, потому что вы действительно этого заслуживали». Это было очень благородно с ее стороны. Я не стал говорить: «Тогда отдай ее мне». Хотя, думаю, она могла бы и согласиться, — пошутил Трамп.

Он также назвал Мачадо очень приятным человеком и отметил, что помогал ей все это время.

В комментарии испанскому изданию El Pais политик подтвердила, что общалась по телефону с Дональдом Трампом после объявления результатов, однако воздержалась от подробностей разговора.

В тот же день Мачадо опубликовала пост в соцсети X, где написала, что посвящает Нобелевскую премию мира страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу.

— Это признание борьбы всех венесуэльцев является толчком для завершения нашей задачи — завоевания Свободы. Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела, — отметила она.

Мачадо также подчеркнула, что Венесуэла стоит на пороге победы, и призвала международное сообщество поддержать стремление ее страны к демократии.

— Сегодня, как никогда, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии, — заявила она.

Напомним, что Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира 2025 года за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

После объявления лауреатки в Белом доме заявили, что «для Нобелевского комитета политика оказалась важнее мира».

