Президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном із венесуельською політикинею Марією Коріною Мачадо, яка 10 жовтня отримала Нобелівську премію миру.

Деталями розмови з Мачадо Трамп поділився під час брифінгу в Білому домі.

Трамп про розмову з Мачадо

— Людина, яка отримала Нобелівську премію, зателефонувала сьогодні мені та сказала: “Я приймаю це на вашу честь, бо ви справді цього заслуговували”. Це було дуже шляхетно з її боку. Я не став казати: “Тоді віддай її мені”. Хоча, думаю, вона могла б і погодитися, — пожартував Трамп.

Він також назвав Мачадо дуже приємною людиною і зазначив, що допомагав їй увесь цей час.

Зараз дивляться

У коментарі іспанському виданню El Pais політикиня підтвердила, що спілкувалася телефоном із Дональдом Трампом після оголошення результатів, однак утрималася від подробиць розмови.

Того ж дня Мачадо опублікувала пост у соцмережі X, де написала, що присвячує Нобелівську премію миру стражденному народу Венесуели та президенту Трампу.

— Це визнання боротьби всіх венесуельців є поштовхом для завершення нашого завдання — завоювання Свободи. Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели та президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи, — зазначила вона.

Мачадо також наголосила, що Венесуела стоїть на порозі перемоги, і закликала міжнародну спільноту підтримати прагнення її країни до демократії.

— Сьогодні, як ніколи, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні свободи та демократії, — заявила вона.

Нагадаємо, що Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру 2025 року за “невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії”.

Після оголошення лауреатки в Білому домі заявили, що “для Нобелівського комітету політика виявилась важливішою за мир”.

Представники адміністрації заявили, що “для Нобелівського комітету політика виявилась важливішою за мир”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.