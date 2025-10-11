С 12 октября Европейский Союз начинает поэтапный запуск цифровой системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) на внешних границах, в частности с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Биометрическая система контроля в ЕС

Новая биометрическая система контроля (EES) будет касаться всех граждан третьих стран, в том числе Украины, которые пересекают границу Шенгенской зоны на короткий срок — до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Биометрическая система контроля будет автоматически фиксировать дату, время и место въезда и выезда граждан, заменяя соответствующие штампы в паспортах.

При первом въезде в Шенгенскую зону будет производиться регистрация биометрических данных человека — фото лица и отпечатков пальцев. В дальнейшем процесс контроля ускорится благодаря электронной сверке данных.

На полный запуск биометрической системы контроля отвели шесть месяцев. Цель системы EES – ускорить контроль, повысить безопасность и предотвратить нарушение гражданами третьих стран сроков пребывания в ЕС.

– Призываем граждан учитывать эти изменения при планировании своих поездок, – подчеркнули в Госпогранслужбе.

Источник : Госпогранслужба

