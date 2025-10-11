ЄС запроваджує біометричну систему контролю в’їзду до Шенгену: кого стосуватиметься
З 12 жовтня Європейський Союз починає поетапний запуск цифрової системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES) на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби України.
Біометрична система контролю в ЄС
Нова біометрична система контролю (EES) стосуватиметься всіх громадян третіх країн, зокрема й України, які перетинають кордон Шенгенської зони на короткий строк – до 90 днів протягом 180-денного періоду.
Біометрична система контролю автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду громадян, замінюючи відповідні штампи в паспортах.
Під час першого в’їзду до Шенгенської зони відбуватиметься реєстрація біометричних даних людини – фото обличчя та відбитків пальців. Надалі процес контролю пришвидшиться завдяки електронному звірянню даних.
На повний запуск біометричної системи контролю відвели шість місяців. Мета системи EES – прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню громадянами третіх країн термінів перебування в ЄС.
– Закликаємо громадян враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок, – наголосили у Держприкордонслужбі.
Факти ICTV розповідали, чи очікуються зміни у правилах виїзду українських чоловіків за кордон у жовтні 2025 року.