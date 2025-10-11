Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственного министра по вопросам международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль Хашими орденом княгини Ольги I степени.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский наградил государственного министра ОАЭ за помощь Украине

Президент наградил Рим Аль Хашими орденом княгини Ольги I степени за значительный личный вклад в помощь Украине.

— Украина благодарна каждой стране, всем, кто реально поддерживает наших людей. Объединенные Арабские Эмираты не раз становились посредниками, чтобы возвращать украинцев из российского плена. Мы также ценим весомые гуманитарные инициативы, поддержку украинских детей и семей, двустороннее сотрудничество, — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Объединенные Арабские Эмираты неоднократно выступали посредниками в переговорах о возвращении украинских пленных из российского плена.

Страна также оказывает гуманитарную помощь Украине и поддерживает украинские семьи с детьми.

Фото: Скриншот из видео

