Зеленський нагородив міністерку ОАЕ орденом княгині Ольги І ступеня
Президент України Володимир Зеленський відзначив державну міністерку з питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рім Аль Хашимі орденом княгині Ольги І ступеня.
Про це український лідер повідомив у Телеграм.
Президент відзначив Рім Аль Хашимі орденом княгині Ольги І ступеня за значний особистий внесок у допомогу Україні.
— Україна вдячна кожній країні, всім, хто реально підтримує наших людей. Об’єднані Арабські Емірати не раз ставали посередниками, щоби повертати українців з російської неволі. Ми також цінуємо вагомі гуманітарні ініціативи, підтримку українських дітей і сімей, двосторонню співпрацю, – заявив Зеленський.
Український лідер зазначив, що Об’єднані Арабські Емірати неодноразово виступали посередниками у переговорах про повернення українських полонених з російського полону.
Країна також надає гуманітарну допомогу Україні та підтримує українські сім’ї з дітьми.
Фото: Скриншот з відео