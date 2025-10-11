Президент України Володимир Зеленський відзначив державну міністерку з питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рім Аль Хашимі орденом княгині Ольги І ступеня.

Про це український лідер повідомив у Телеграм.

Зеленський відзначив державну міністерку ОАЕ за допомогу Україні

Президент відзначив Рім Аль Хашимі орденом княгині Ольги І ступеня за значний особистий внесок у допомогу Україні.

Зараз дивляться

— Україна вдячна кожній країні, всім, хто реально підтримує наших людей. Об’єднані Арабські Емірати не раз ставали посередниками, щоби повертати українців з російської неволі. Ми також цінуємо вагомі гуманітарні ініціативи, підтримку українських дітей і сімей, двосторонню співпрацю, – заявив Зеленський.

Український лідер зазначив, що Об’єднані Арабські Емірати неодноразово виступали посередниками у переговорах про повернення українських полонених з російського полону.

Країна також надає гуманітарну допомогу Україні та підтримує українські сім’ї з дітьми.

Фото: Скриншот з відео

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.