Підрозділи 24 окремого штурмового батальйону Айдар у взаємодії з бійцями 33 окремого штурмового полку повернули під контроль України населений пункт Малі Щербаки, що в Запорізькій області.

Про це повідомили у 24 ОШБ Айдар у неділю, 12 жовтня.

ЗСУ звільнили Малі Щербаки на Запоріжжі: що відомо

– Цей успіх – результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок – це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати. Ми продовжуємо боротись за кожен метр української землі. І ми обов’язково переможемо, – йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський також поінформував про успіхи Сил оборони на Запорізькому напрямку.

За його словами, українські військові поблизу Оріхова просунулись більш ніж на три кілометри.

– Дякую воїнам 24 окремого штурмового батальйону Айдар, 33 штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були залучені, – сказав Зеленський.

Село Малі Щербаки розташоване на лінії Кам’янське – Оріхів.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, на Оріхівському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень.

Окупанти намагалися просунутися вперед у районах Кам’янського, Степового та Плавнів.

