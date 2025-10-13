Служба безпеки України затримала російського агента, який готував теракт у Запоріжжі. Фігурант мав підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) у центрі міста.

СБУ запобігла теракту у Запоріжжі

За даними Служби безпеки, чоловік мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей, а потім – “прозвітувати” кураторові з Росії.

Окупанти планували дистанційно активувати СВП у годину пік, коли на “локації” буде найбільша концентрація місцевих жителів.

Зараз дивляться

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента під час спорядження вибухівки для теракту.

Фігурантом виявився 37-річний мобілізований з прифронтового Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві. Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати “легкі заробітки” у Telegram-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужбістів.

– Після вербування зловмисник отримав “перевірочне” завдання від куратора: відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації Сил оборони у столиці України. Згодом окупанти відрядили його до Запоріжжя, де фігурант орендував помешкання та придбав складові для виготовлення СВП, – поінформували в СБУ.

Під час обшуку в оселі фігуранта було виявлено компоненти для вибухівки та мінікамеру, яку він мав встановити поблизу місця запланованого теракту для фіксації наслідків.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Зловмисник наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.