Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 13 октября 2025 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Российский враг нанес 60 авиаударов, сбросив 140 управляемых авиабомб, использовал для поражения 2 104 дрона-камикадзе и осуществил 3 054 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 13 октября 2025 года
Потери врага в войне на 13 октября
- личного состава – около 1 123 950 (+1140) человек,
- танков – 11 251 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 345 ед.,
- артиллерийских систем – 33 599 (+21) ед.,
- РСЗО – 1520 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1225 ед.,
- самолетов – 427 ед.,
- вертолетов – 346 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 69242 (+232) ед.,
- крылатых ракет – 3859 ед.
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 043 (+109) ед.,
- специальная техника – 3977 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 328-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
