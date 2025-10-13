По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Российский враг нанес 60 авиаударов, сбросив 140 управляемых авиабомб, использовал для поражения 2 104 дрона-камикадзе и осуществил 3 054 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 13 октября 2025 года

Потери врага в войне на 13 октября

личного состава – около 1 123 950 (+1140) человек,

танков – 11 251 (+3) ед.,

боевых бронированных машин – 23 345 ед.,

артиллерийских систем – 33 599 (+21) ед.,

РСЗО – 1520 (+2) ед.,

средств ПВО – 1225 ед.,

самолетов – 427 ед.,

вертолетов – 346 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 69242 (+232) ед.,

крылатых ракет – 3859 ед.

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 64 043 (+109) ед.,

специальная техника – 3977 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 328-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

