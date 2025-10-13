По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Российский враг нанес 60 авиаударов, сбросив 140 управляемых авиабомб, использовал для поражения 2 104 дрона-камикадзе и осуществил 3 054 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 13 октября 2025 года

Потери врага в войне на 13 октября

  • личного состава – около 1 123 950 (+1140) человек,
  • танков – 11 251 (+3) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 345 ед.,
  • артиллерийских систем – 33 599 (+21) ед.,
  • РСЗО – 1520 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 1225 ед.,
  • самолетов – 427 ед.,
  • вертолетов – 346 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 69242 (+232) ед.,
  • крылатых ракет – 3859 ед.
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 64 043 (+109) ед.,
  • специальная техника – 3977 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 328-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.