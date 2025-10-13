Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення. Російський ворог завдав 60 авіаударів, скинувши 140 керованих авіабомб, використав для ураження 2 104 дрони-камікадзе та здійснив 3 054 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025

Втрати ворога у війні на 13 жовтня

особового складу – близько 1 123 950 (+1140) осіб,

танків – 11 251 (+3) од,

бойових броньованих машин – 23 345 од,

артилерійських систем – 33 599 (+21) од,

РСЗВ – 1520 (+2) од,

засобів ППО – 1225 од,

літаків – 427 од,

гелікоптерів – 346 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232) од,

крилатих ракет – 3859 од.

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 043 (+109) од,

спеціальна техніка – 3977 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 328-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

