Подготовка к отопительному сезону 2025/2026 года является одной из важнейших задач для органов власти разных уровней. С этой целью по распоряжению главы Львовской райгосадминистрации Павла Грабского создан районный штаб, который координирует все необходимые работы.

Факты ICTV узнавали, когда начнется отопительный сезон во Львове и как идет подготовка к нему.

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 во Львове

Недавно состоялось онлайн-совещание с общинами района, где обсудили ключевые вопросы готовности к зиме.

Как сообщили во Львовской районной государственной администрации, сейчас во Львовском районе функционирует 495 котельных и 582 километра тепловых сетей, подготовка которых почти завершена. В водопроводно-канализационном хозяйстве заменено 31,21 километра аварийных трубопроводов и подготовлено 200 артезианских скважин.

Также к зиме подготовили 10 725 жилых домов, в том числе 345 с отремонтированными крышами.

Для обеспечения надлежащего содержания дорог в зимний период общины готовят специализированную технику, а именно 283 единицы, из которых 90 привлечены дополнительно. Уже заготовлено 46,7 тысячи тонн посыпочных материалов для борьбы с гололедом.

Особое внимание уделяется безопасности и защите критической инфраструктуры. Предприятия района обеспечены генераторами, запасами горючего и альтернативных видов топлива, в частности дровами, пеллетами и брикетами. Это позволит отапливать объекты социальной сферы в случае чрезвычайных ситуаций.

Отопительный сезон во Львове: дата

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил на своей странице в Facebook, что лимит газа на октябрь составляет 8 млн кубических метров. Для того, чтобы полноценно пройти осенне-зимний период, необходимо еще около 10 млн кубометров, которых сейчас нет.

По его словам, тепло подано по заявкам в школы, детские сады и больницы. В то же время около 350 000 львовян имеют индивидуальное отопление — печное или для частных домов, поэтому их ситуация проще.

Что касается ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, пока нет лимитов газа, они не могут работать на полную мощность. На следующей неделе или двух планируется тестирование всех альтернативных систем, внедренных в городе. В частности, около 97% светофоров могут работать без централизованного электроснабжения, поэтому при необходимости они будут переведены в автономный режим.

Отопление в школах, где установлены твердотопливные котлы, будет обеспечиваться от них. Сейчас таких школ 18. Крупные больницы также имеют твердотопливные котлы, и их подключение будет проведено.

Также будет протестирована альтернативная подача воды без электроснабжения, с использованием дизель-генераторов. Кроме того, обновлен реестр всех печей, установленных в домах, в частности во время волны 2022-2023 годов, когда в укрытиях устанавливали печи с дровами. По словам Садового, важно, чтобы все системы были в рабочем состоянии, ведь ситуация может измениться в любой момент, и это позволит гарантировать безопасность жителей.

Садовой подчеркнул, что каждая семья должна понимать, что если газа физически не будет, отопление будет работать сложнее. Если же лимиты будут минимальными, в первую очередь тепло будет подаваться в больницы, школы и детские сады. В случае сложных ситуаций городские власти готовы напрямую взаимодействовать с обществом. Сейчас все системы города находятся в рабочем состоянии.

Для жителей района снова будут работать Пункты несокрушимости. В 22 общинах будет открыто 110 таких пунктов, а во Львовской городской общине — 843. Они обеспечат людей теплом, электроэнергией, связью и доступом к интернету в случае длительных отключений.

