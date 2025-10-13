На Дніпропетровщині вдруге за день запровадили екстрені відключення світла
У Дніпропетровській області вдруге за день запровадили екстрені відключення світла ввечері у понеділок, 13 жовтня.
Екстрене відключення світла у Дніпропетровській області
На сайті ДТЕК опубліковано повідомлення, що у Дніпропетровській області за наказом НЕК Укренерго запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Як відомо, під час екстрених обмежень не діють графіки відключення світла.
– Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему, – йдеться у заяві.
Як відомо, на території Дніпропетровської області вже діяли екстрені відключення електроенергії у понеділок, 13 жовтня. Вони тривали з 09:00 до 12:50.
Крім цього, аварійні відключення світла діяли у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.
Водночас у Чернігівській області місцевими обленерго застосовано погодинні обмеження постачання електроенергії обсягом двох черг.
За інформацією Укренерго, відключення світла виникли після російських масштабних обстрілів, внаслідок чого спостерігається складна ситуація в українській енергосистемі.