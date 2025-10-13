Украина ожидает, что проблемы с электроснабжением могут продолжаться из-за российских атак, поэтому придется импортировать электроэнергию из Европейского Союза.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

Украине придется импортировать электроэнергию

— Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, из-за одной-двух атак нужно будет импортировать электроэнергию, — отметил президент.

Он добавил, что Украина всегда использует возможность импортировать электроэнергию в зимний период. По словам президента, важно, что такая возможность есть.

РФ усилила атаки на энергетическую инфраструктуру

Ночью 10 октября РФ атаковала энергосистему и гражданские объекты Украины.

Враг наносил удары по энергетическим мощностям, жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Ликвидация последствий террористических атак продолжалась в шести областях — Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской.

В результате атаки левый берег Киева остался без света. Аварийные отключения электроэнергии также вводили в пяти областях.

Сегодня, 13 октября, аварийные отключения света применили снова в пяти регионах Украины.

