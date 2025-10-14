Во вторник, 14 октября, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях применены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.

Отключение света в Украине: что известно

Как уточнили в Минэнерго, сложная ситуация в энергосистеме, вызванная предыдущими российскими обстрелами, вынудила энергетиков временно ввести аварийные отключения в указанных регионах.

В Запорожской области под аварийные ограничения попадают только промышленные потребители. В то же время в Черниговской области оператор системы распределения (облэнерго) продолжает применять три очереди почасовых отключений электроэнергии.

В Киевской области также были введены экстренные отключения света, но по состоянию на вечер они отменены.

Специалисты энергетической отрасли работают над ликвидацией последствий российских атак на энергообъекты во всех пострадавших регионах.

По состоянию на утро вторника, 14 октября, уровень потребления электроэнергии в Украине оставался высоким и соответствовал показателям предыдущего дня.

По данным энергетиков, облачная погода, которая сохраняется в большинстве регионов, снижает эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Кроме того, из-за снижения температуры по всей территории страны нагрузка на энергосистему растет, ведь граждане активно пользуются электрообогревателями в преддверии отопительного сезона.

