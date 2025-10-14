Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Євгенія Острянського першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

На цій посаді він замінить генерал-полковника Руслана Хомчака, який обіймав її з липня 2021 року.

Про це повідомив у Telegram секретар РНБО Рустем Умєров.

Призначення Острянського першим заступником секретаря РНБО

Президент України вніс кадрові зміни у структуру РНБО. З посади першого заступника секретаря РНБО звільнено Руслана Хомчака.

Новим першим заступником секретаря РНБО призначено генерал-майора Євгенія Острянського, який до цього обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.

– Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні, – написав Умєров.

Він уточнив, що Острянський відповідатиме за військовий блок питань – координацію роботи з сектором безпеки та оборони для посилення українського війська, а також підготовку і координацію засідань Ставки верховного головнокомандувача.

Що відомо про Євгенія Острянського

Євгеній Вікторович Острянський народився у 1971 році. Закінчив Одеське вище військове об’єднане училище (1993), Національну академію оборони України (2001) та Національний університет оборони України (2012).

Він пройшов шлях від командира взводу до керівних посад у Генеральному штабі.

Був заступником начальника управління воєнно-стратегічного аналізу, начальником управління воєнно-стратегічного аналізу, заступником начальника Головного оперативного управління та начальником Головного управління оборонного планування.

З 24 травня 2025 року працював заступником начальника Генштабу Збройних сил України.

Євгеній Острянський – генерал-майор. Він спеціалізується на стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

