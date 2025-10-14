Российские оккупанты провалили попытку штурма в районе Мирнограда под Покровском в Донецкой области с применением техники и мотоциклов.

Об этом сообщает пресс-служба 7 корпуса БР ДШВ.

Попытка прорыва в районе Мирнограда: что известно

13 октября оккупанты пытались провести сразу две спланированные и синхронные атаки на позиции 38 отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

– Сначала противник попытался прорваться в Мирноград с востока, используя два многоцелевых транспортера-тягача (МТ-ЛБ). Почти одновременно россияне на 4 мотоциклах пытались прорваться в город с северной стороны, – говорится в сообщении.

Как отметили в 7 корпусе, обе попытки потерпели неудачу – подразделения ВСУ уничтожили технику врага, а также ликвидировали 9 оккупантов.

Также сообщается, что за последние несколько недель враг накопил бронетехнику в районе Покровской агломерации и планирует использовать ее в дальнейшем для активных штурмовых действий.

– Последние несколько месяцев враг действовал преимущественно с применением тактики инфильтрации, избегая огневого контакта с нашими подразделениями при передвижении. Количество штурмовых действий в течение суток составляло не более 5 в сутки без использования техники, – прокомментировали ситуацию в 7 ДШВ.

Там добавили, что поскольку враг не получил ожидаемого эффекта от этой тактики, он постепенно вернулся к штурмовым действиям.

В связи с этим за последние несколько дней количество открытых атак начало существенно расти – только за предыдущие сутки враг осуществил сразу 17 попыток штурма, все из которых удалось отбить.

Напомним, 13 октября стало известно, что бойцы Азова сорвали механизированный штурм россиян под Добропольем.

