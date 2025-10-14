На Покровском направлении Донецкой области украинские защитники обнаружили и уничтожили российских оккупантов на территории 3,4 кв. км, несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины во вторник, 14 октября.

Продвижение ВСУ в Донецкой области

Как отмечают в Генштабе ВСУ, штурмовые подразделения на отдельных направлениях удалось продвинуться до 1,6 км.

— Спасибо всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона, — заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам украинского генерала, в целом за время Добропольской операции освобождено 182,4 кв. км и зачищено от диверсионно-разведывательных групп врага 224,7 кв. км, по состоянию на 06:00 13 октября.

Кроме этого, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам медицинского обеспечения, акцентируя внимание на цифровизации учета и профессиональных консультаций.

По его словам, медицинская служба 106 отдельной бригады территориальной обороны применила новый инструментарий.

Он пояснил, что речь идет о профессиональных консультациях от врачей тыловых госпиталей для украинских воинов, находящихся в районах выполнения боевых задач, с помощью портативных комплексов FMC.

