Російські окупанти провалили спробу штурму в районі Мирнограда під Покровськом в Донецькій області із застосуванням техніки та мотоциклів.

Про це повідомляє пресслужба 7 корпусу ШР ДШВ.

Спроба прориву в районі Мирнограда: що відомо

Зазначається, що 13 жовтня окупанти намагалися провести одразу дві сплановані і синхронні атаки на позиції 38 окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

– Спочатку противник спробував прорватися у Мирноград зі сходу, використовуючи два багатоцільових транспортери-тягачі (БТ-ЛБ). Майже одночасно росіяни на 4 мотоциклах намагалися прорватися у місто з північного боку, – йдеться у повідомленні.

Як зауважили у 7 корпусі, обидві спроби зазнали невдачі – підрозділи ЗСУ знищили техніку ворога, також ліквідували 9 окупантів.

Також повідомляється, що за останні декілька тижнів ворог накопичив бронетехніку в районі Покровської агломерації та планує використати її у подальшому для активних штурмових дій.

– Кілька останніх місяців ворог діяв переважно із застосуванням тактики інфільтрації, уникаючи вогневого контакту з нашими підрозділами під час пересування. Кількість штурмових дій протягом доби становила не більше 5 на добу без використання техніки, – прокоментували ситуацію у 7 ДШВ.

Там додали, що оскільки ворог не отримав очікуваного ефекту від наявної тактики, він поступово повернувся до штурмових дій.

У зв’язку з цим за останні декілька днів кількість відкритих атак почала суттєво зростати – лише за попередню добу ворог здійснив одразу 17 спроб штурму, усі з яких вдалось відбити.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо, що бійці Азову зірвали механізований штурм росіян під Добропіллям.

