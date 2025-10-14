Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых регионах, по итогам которого подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц.

Зеленский о гражданстве РФ у некоторых лиц

Как заявил Владимир Зеленский, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на Юге государства.

– И это принципиальные вопросы, – утверждает глава государства.

По его словам, подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения против них.

Владимир Зеленский подчеркнул, что уже подписал соответствующий указ.

Источники Суспільного в Офисе президента подтвердили, что Зеленский подписал указ о прекращении гражданства городского главы Одессы Геннадия Труханова.

Отмечается, что также прекращено гражданство бывшему народному депутату Олегу Цареву и танцору балета Сергею Полунину.

Отдельно обсудили ситуацию в Днепропетровской области.

Глава государства отметил, что поблагодарил руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака за эффективную работу в этом направлении и определил для него следующие задачи.

Как отметил президент Украины, вскоре будут документы, касающиеся указанного вопроса.

