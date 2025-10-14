Подтверждено наличие гражданства РФ у определенных лиц, подписал указ – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых регионах, по итогам которого подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц.
Зеленский о гражданстве РФ у некоторых лиц
Как заявил Владимир Зеленский, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на Юге государства.
– И это принципиальные вопросы, – утверждает глава государства.
По его словам, подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения против них.
Владимир Зеленский подчеркнул, что уже подписал соответствующий указ.
Источники Суспільного в Офисе президента подтвердили, что Зеленский подписал указ о прекращении гражданства городского главы Одессы Геннадия Труханова.
Отмечается, что также прекращено гражданство бывшему народному депутату Олегу Цареву и танцору балета Сергею Полунину.
Отдельно обсудили ситуацию в Днепропетровской области.
Глава государства отметил, что поблагодарил руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака за эффективную работу в этом направлении и определил для него следующие задачи.
Как отметил президент Украины, вскоре будут документы, касающиеся указанного вопроса.