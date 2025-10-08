С какими странами Украина введет множественное гражданство: определены критерии
Кабмин принял разработанный МИД список критериев для стран, с которыми будет вводиться множественное гражданство.
Множественное гражданство: Кабмин принял список критериев для стран
Сегодня, 8 октября, Кабинет министров принял постановление, разработанное Министерством иностранных дел, которое определяет критерии выбора иностранных государств, с которыми будет введен упрощенный порядок получения гражданства Украины.
Соответствующее решение позволит прежде всего тем этническим украинцам, которые являются гражданами иностранных государств, получать украинское гражданство с сохранением их иностранного гражданства.
— Потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины — ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной, — отметил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
Приоритет будет предоставляться тем государствам, которые входят в круг ближайших и самых надежных союзников Украины.
Критерии, которые будут учитываться:
- членство в G7;
- членство в Евросоюзе;
- введение санкций против России за агрессию против Украины;
- поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
- позиция во время голосования в международных организациях;
- наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;
- уровень и перспективы развития двусторонних отношений;
- финансовая поддержка Украины.
Также будут учтены другие критерии, которые могут оказать существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.
Список конкретных иностранных государств будет определен отдельно.
– Сегодня главное то, что мы четко урегулировали единый подход и единый перечень критериев. Это государственный подход, который правильно сочетает сохранение единства мирового украинства и стратегические приоритеты национальной безопасности Украины, — подчеркнул глава МИД.
Напомним, что закон, создавший возможность множественного гражданства, был принят в июне и подписан в июле президентом Украины Владимиром Зеленским. Он вступит в силу с 16 января 2026 года.