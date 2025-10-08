Кабмин принял разработанный МИД список критериев для стран, с которыми будет вводиться множественное гражданство.

Множественное гражданство: Кабмин принял список критериев для стран

Сегодня, 8 октября, Кабинет министров принял постановление, разработанное Министерством иностранных дел, которое определяет критерии выбора иностранных государств, с которыми будет введен упрощенный порядок получения гражданства Украины.

Соответствующее решение позволит прежде всего тем этническим украинцам, которые являются гражданами иностранных государств, получать украинское гражданство с сохранением их иностранного гражданства.

— Потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины — ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной, — отметил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Приоритет будет предоставляться тем государствам, которые входят в круг ближайших и самых надежных союзников Украины.

Критерии, которые будут учитываться:

членство в G7;

членство в Евросоюзе;

введение санкций против России за агрессию против Украины;

поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

позиция во время голосования в международных организациях;

наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;

уровень и перспективы развития двусторонних отношений;

финансовая поддержка Украины.

Также будут учтены другие критерии, которые могут оказать существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

Список конкретных иностранных государств будет определен отдельно.

– Сегодня главное то, что мы четко урегулировали единый подход и единый перечень критериев. Это государственный подход, который правильно сочетает сохранение единства мирового украинства и стратегические приоритеты национальной безопасности Украины, — подчеркнул глава МИД.

Напомним, что закон, создавший возможность множественного гражданства, был принят в июне и подписан в июле президентом Украины Владимиром Зеленским. Он вступит в силу с 16 января 2026 года.

Источник : МИД

