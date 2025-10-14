Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких регіонах, за підсумками якої підтверджено наявність російського громадянства в деяких осіб.

Зеленський про громадянство РФ у деяких осіб

Як заявив Володимир Зеленський, керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні держави.

– І це принципові питання, – стверджує глава держави.

За його словами, підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення проти них.

Володимир Зеленський наголосив, що вже підписав відповідний указ.

Джерела Суспільного в Офісі президента підтвердили, що Зеленський підписав указ про припинення громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Зазначається, що також припинено громадянство колишньому народному депутату Олегу Царьову та танцівнику балету Сергію Полуніну.

Окремо обговорили ситуацію на Дніпропетровщині.

Глава держави зазначив, що подякував керівнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергію Лисаку за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання.

Як зазначив президент України, незабаром будуть документи, які стосуються зазначеного питання.

