14 октября президент Владимир Зеленский почти час координировал позиции для завершения войны России против Украины во время разговора с главой Финляндии Александром Стуббом.

Об этом глава государства сообщил после завершения телефонного разговора.

Разговор Зеленского со Стуббом 14 октября: что известно

Владимир Зеленский подчеркнул важность “не упустить импульс распространения мира”, который возник благодаря завершению войны на Ближнем Востоке.

По его мнению, война в Европе также может быть завершена, однако для этого очень важно лидерство США и других партнеров.

– Важно, что президенту Трампу удалось реализовать необходимые меры для освобождения заложников и прекращения войны в Газе. Конечно, правильные шаги Америки могут сработать и для прекращения войны России против Украины. У нас есть соответствующее видение, – отметил он.

Кроме прочего, президенты обсудили недавние российские удары по украинской энергетике и необходимость усиления ПВО.

Зеленский поблагодарил Стубба за готовность помогать и еще раз подчеркнул, что РФ должна быть лишена возможности продолжать свою войну и террор, ведь это может стать самой надежной основой для мира в регионе.

Источник : Офис президента

