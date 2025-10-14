Завершить войну в Украине возможно, как и на Ближнем Востоке – Зеленский
14 октября президент Владимир Зеленский почти час координировал позиции для завершения войны России против Украины во время разговора с главой Финляндии Александром Стуббом.
Об этом глава государства сообщил после завершения телефонного разговора.
Разговор Зеленского со Стуббом 14 октября: что известно
Владимир Зеленский подчеркнул важность “не упустить импульс распространения мира”, который возник благодаря завершению войны на Ближнем Востоке.
По его мнению, война в Европе также может быть завершена, однако для этого очень важно лидерство США и других партнеров.
– Важно, что президенту Трампу удалось реализовать необходимые меры для освобождения заложников и прекращения войны в Газе. Конечно, правильные шаги Америки могут сработать и для прекращения войны России против Украины. У нас есть соответствующее видение, – отметил он.
Кроме прочего, президенты обсудили недавние российские удары по украинской энергетике и необходимость усиления ПВО.
Зеленский поблагодарил Стубба за готовность помогать и еще раз подчеркнул, что РФ должна быть лишена возможности продолжать свою войну и террор, ведь это может стать самой надежной основой для мира в регионе.