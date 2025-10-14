14 жовтня президент Володимир Зеленський майже годину координував позиції для завершення війни Росії проти України під час розмови з очільником Фінляндії Александром Стуббом.

Про це глава держави повідомив після завершення телефонної розмови.

Розмова Зеленського зі Стуббом 14 жовтня: що відомо

Володимир Зеленський наголосив на важливості “не втратити імпульс поширення миру”, який виник завдяки завершенню війни на Близькому Сході.

На його думку, війна у Європі також може бути завершена, однак для цього дуже важливим є лідерство США та інших партнерів.

– Важливо, що президенту Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для звільнення заручників і припинення війни в Газі. Звісно, правильні кроки Америки можуть спрацювати й для припинення війни Росії проти України. У нас є відповідне бачення, – зауважив він.

Крім іншого, президенти обговорили нещодавні російські удари по українській енергетиці та потребу в посиленні ППО.

Зеленський подякував Стуббу за готовність допомагати і ще раз наголосив, що РФ має бути позбавлена можливостей продовжувати свою війну та терор, адже це може стати найнадійнішою основою для миру в регіоні.

Джерело : Офіс президента

