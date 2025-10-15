Во время заседания в формате Рамштайна министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин выделит Украине дополнительные 2 млрд евро, о которых ранее заявляли.

Германия на Рамштайне объявила о помощи на 2 млрд евро для Украины

Как сообщает корреспондентка Суспільного и издание Интерфакс-Украина, во время заседания Рамштайна Германия объявила о предоставлении Украине дополнительных 2 млрд евро.

– Мы продолжим и расширим нашу поддержку Украины. По новым контрактам Германия предоставит дополнительную поддержку более чем на 2 млрд евро, — сказал Писториус.

Он отметил, что поддержка будет включать в себя системы противовоздушной обороны, в том числе перехватчики Patriot, радиолокационные комплексы, артиллерийские системы с высокоточным оружием, ракеты и боеприпасы. Кроме того, Германия планирует предоставить две дополнительные системы ПВО IRIS-T с большим количеством управляемых ракет, переносные зенитные комплексы, противотанковое оружие, современные средства связи и ручное оружие.

— В то же время, мы продолжим расширять сотрудничество между оборонной промышленностью Германии и Украины, — добавил министр.

Писториус отметил, что Германия также начнет проект по модернизации вооружения, уже предоставленного Украине, для продления срока его эксплуатации и адаптации к условиям войны.

Он отметил, что после заседания планируется подписать меморандум о сотрудничестве между оборонной промышленностью Украины и Германии.

Напомним, что сегодня в среду, 15 сентября, в Брюсселе стартовало 31-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

