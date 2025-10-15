Під час засідання у форматі Рамштайн міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін виділить Україні додаткові 2 млрд євро, про які раніше заявляли.

Німеччина на Рамштайні оголосила про допомогу на 2 млрд євро для України

Як повідомляє кореспондентка Суспільного та видання Інтерфакс-Україна, під час засідання Рамштайну Німеччина оголосила про надання Україні додаткових 2 млрд євро.

– Ми продовжимо і розширимо нашу підтримку України. За новими контрактами Німеччина надасть додаткову підтримку на понад 2 мільярди євро, — сказав Пісторіус.

Він зауважив, що підтримка включатиме системи протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачі Patriot, радіолокаційні комплекси, артилерійські системи з високоточною зброєю, ракети та боєприпаси. До того ж, Німеччина планує надати дві додаткові системи ППО IRIS-T з великою кількістю керованих ракет, переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв’язку та ручну зброю.

– Водночас ми продовжимо розширювати співпрацю між оборонною промисловістю Німеччини та України, — додав міністр.

Пісторіус зауважив, що Німеччина також розпочне проєкт з модернізації озброєння, яке вже було надано Україні, для продовження терміну його експлуатації та адаптації до умов війни.

Він зауважив, що після засідання планується підписати меморандум про співпрацю між оборонною промисловістю України та Німеччини.

Нагадаємо, що сьогодні у середу, 15 вересня, у Брюсселі стартувало 31-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

