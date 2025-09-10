Есть результаты по новым системам противовоздушной обороны по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 10 сентября.

Зеленский о ПВО для Украины

По словам Зеленского, он ожидает подробный отчет министра обороны Украины Дениса Шмыгаля по итогам встречи Рамштайн-30.

Сейчас смотрят

— Сегодня я был с ним на связи. Есть результаты по новым системам ПВО для Украины, — сказал президент.

Он рассказал, что есть готовность партнеров финансировать в дальнейшем программу PURL для закупки американского оружия.

В то же время Киев договаривается с партнерами о дополнительных средствах на производство украинского оружия, в частности дальнобойных дронов, чтобы Российская Федерация почувствовала ответ на войну, отметил глава государства.

Кроме этого, Украина работает над оснащением наших бригад, утверждает президент.

Читайте также
Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки: Зеленский о дронах РФ в Польше
Зеленський

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальМіноборони УкраїниРамштайн
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.