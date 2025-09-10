Есть результаты по новым системам противовоздушной обороны по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 10 сентября.

Зеленский о ПВО для Украины

По словам Зеленского, он ожидает подробный отчет министра обороны Украины Дениса Шмыгаля по итогам встречи Рамштайн-30.

— Сегодня я был с ним на связи. Есть результаты по новым системам ПВО для Украины, — сказал президент.

Он рассказал, что есть готовность партнеров финансировать в дальнейшем программу PURL для закупки американского оружия.

В то же время Киев договаривается с партнерами о дополнительных средствах на производство украинского оружия, в частности дальнобойных дронов, чтобы Российская Федерация почувствовала ответ на войну, отметил глава государства.

Кроме этого, Украина работает над оснащением наших бригад, утверждает президент.

