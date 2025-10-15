У середу, 15 вересня, у Брюсселі стартувало 31-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Подію транслюють на офіційному сайті НАТО.

Що відомо про 31-ше засідання Рамштайну

На зустрічі співголовують міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Борис Пісторіус.

З українського боку на події присутній міністр оборони України Денис Шмигаль.

– Ми продовжимо та розширимо нашу підтримку України. З новими контрактами Німеччина надасть додаткову допомогу вартістю понад 2 млрд євро, – сказав Борис Пісторіус, який відкриває сьогоднішнє засідання.

Зауважимо, що участь у 31-му Рамштайні беруть міністри оборони 50 країн, держсекретар США Піт Гегсет та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що пріоритетом 31-го Рамштайну буде ППО, адже є “не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни і на яких умовах може бути швидке постачання”.

