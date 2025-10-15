Официально вступило в силу соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук о 100-летнем соглашении между Украиной и Британией

15 октября Стефанчук передал спикеру Палаты общин парламента Великобритании сэру Линдси Гойлу текст соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Британией, украинский закон о ее ратификации и ноту о начале ее действия.

— Сегодня в Лондоне Столетнее соглашение официально вступило в силу. Это – исторический момент укрепления политического доверия, стратегического партнерства и несокрушимой дружбы между нашими государствами, – заявил он.

Стефанчук отметил, что Украина и Великобритания уже имеют длительное глубокое сотрудничество и соглашение не начинает партнерство, а усиливает его.

— Она закрепляет взаимную поддержку между нашими народами на десятилетие вперед, определяет механизмы взаимодействия безопасности, углубляет военно-промышленную кооперацию, формирует новый уровень сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, науки и восстановления Украины. Это соглашение о доверии. О союзе двух наций, объединенных общими ценностями: свободой, демократией, уважением к праву и исторической справедливостью, – отметил он.

Соглашение предусматривает существенное усиление военной поддержки

Британия обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее £3,6 млрд до финансового года 2030/31 и после — по необходимости.

Это включает обучение украинских военных, поддержку пилотов, поставки военной авиации, расширенное сотрудничество в производстве оборонной продукции, дронах, артиллерии, а также привлечение к форматам совместного экспедиционного взаимодействия Joint Expeditionary Force.

Кроме оборонного компонента, столетнее партнерство с Великобританией содержит обязательства по сотрудничеству в энергетике, в частности в области зеленой энергетики и критических минералов.

Напомним, что 16 января Украина и Великобритания подписали стратегическое соглашение о 100-летнем партнерстве. Этим была закреплена новая долгосрочная рамка двустороннего сотрудничества, которая касается безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

А уже 17 сентября Верховная Рада приняла в целом закон Украины “О ратификации соглашения о партнерстве с Великобританией”.

