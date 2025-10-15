Офіційно набула чинності угода про 100-річне партнерство між Україною та Британією, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук про 100-річну угоду між Україною та Британією

15 жовтня Стефанчук передав спікеру Палати громад парламенту Великої Британії серу Ліндсі Гойлу текст угоди про сторічне партнерство між Україною та Британією, український закон про її ратифікацію та ноту про початок її дії.

– Сьогодні у Лондоні Сторічна угода офіційно набула чинності. Це – історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами, – заявив він.

Стефанчук зазначив, що Україна та Велика Британія вже мають тривалу глибоку співпрацю і угода не започатковує партнерство, а посилює його.

– Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття вперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України. Це угода про довіру. Про союз двох націй, об’єднаних спільними цінностями: свободою, демократією, повагою до права та історичною справедливістю, – зазначив він.

Угода передбачає суттєве посилення військової підтримки

Зокрема, Британі зобов’язується ящороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше £3,6 млрд до фінансового року 2030/31 та після – за потреби.

Це передбачає навчання українських військових, підтримку пілотів, постачання військової авіації, розширену співпрацю у виробництві оборонної продукції, дронах, артилерії, а також залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії Joint Expeditionary Force.

Крім оборонного компонента, сторічне партнерство з Великою Британією містить зобов’язання щодо співпраці в енергетиці, зокрема в галузі зеленої енергетики та критичних мінералів.

Нагадаємо, що 16 січня Україна та Велика Британія підписали стратегічну угоду про 100-річне партнерство. Цим було закріплено нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

А вже 17 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому закон України Про ратифікацію угоди про партнерство з Великою Британією.

