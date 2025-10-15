Коли розпочнеться опалювальний сезон у Вінниці 2025–2026
Осінь набирає обертів, і з кожним днем у Вінниці стає все прохолодніше. Саме тому місто активно готується до нового опалювального сезону. Комунальні служби проводять ремонт і перевірку котелень, теплопунктів та мереж, щоб вчасно подати тепло у домівки вінничан.
Коли розпочнеться опалювальний сезон у Вінниці 2025 та що відомо про підготовку до нього, читайте в нашому матеріалі.
Як готуються до опалювального сезону 2025-2026 у Вінниці
У Вінницькій міській територіальній громаді стартував опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Виконавчий комітет міської ради 2 жовтня затвердив рішення Про початок опалювального періоду 2025–2026 років для бюджетних установ.
Теплопостачальні підприємства розпочали подачу опалення у:
- школах і дитячих садках;
- лікарнях та інших закладах охорони здоров’я;
- установах соціального та культурного призначення.
Подача тепла відбувається за письмовою заявкою керівника відповідного закладу.
В ефірі Українського радіо Вінниця генеральний директор КП Вінницяоблтеплоенерго Андрій Ковальов повідомив, що цього року вдалося залучити близько 50 мільйонів гривень технічної допомоги. За ці кошти придбали блочно-модульні котельні, насосне обладнання, когенераційні установки та аварійну техніку.
Водночас залишається проблема з кадровим забезпеченням. Адже підприємству бракує приблизно 80 працівників, зокрема операторів котелень, слюсарів, трактористів, водіїв у таких містах, як Козятин, Хмільник, Немирів, Томашпіль.
– Якщо є бажання працювати – звертайтесь, ми готові оформити і навіть забронювати працівників, – додав керівник підприємства.
Коли початок опалювального сезону у Вінниці: дата
Рішення про початок опалення житлових будинків буде ухвалено пізніше, залежно від погодних умов.
– Наразі, здійснюємо моніторинг середньодобової температури та прогноз погоди з різних джерел, і при досягненні відповідних температурних умов, тепло почне подаватися в домівки містян. Але поки, що згідно з прогнозами синоптиків, найближчими днями очікується підвищення температури повітря, – зазначив в. о. директора департаменту міського господарства міської ради Костянтин Кирилюк.
Окрему увагу у Вінниці приділяють безпеці. КП Вінницяміськтеплоенерго підготувало резервні варіанти на випадок обстрілів чи перебоїв з електро- та газопостачанням.
У місті діють твердопаливні котельні, підприємство забезпечене генераторами й когенераційними установками. Це дозволить підтримувати подачу тепла навіть за умови відключень.