В среду, 15 октября, президент Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности (и.о.) главы Днепропетровской областной государственной администрации Владислава Гайваненко.

Об этом говорится в указе президента Украины №788/2025.

Назначение Владислава Гайваненко и.о. Днепропетровской ОГА: что известно

Согласно указу, исполнение обязанностей главы Днепропетровской областной государственной администрации возлагается на Гайваненко временно.

Датой подписания указано 15 октября 2025 года.

На этой должности он заменяет Сергея Лысака, которого президент Зеленский назначил начальником Одесской городской военной администрации (МВА).

Отметим, что указы и распоряжения вступают в силу со дня их опубликования.

Кто такой Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко – бывший глава Киевского районного отдела полиции ГУНП в Одессе.

По данным местных СМИ, в 2014 году Гайваненко был причастен к разгону Майдана в Одессе, после чего должен был подвергнуться люстрации.

В феврале 2025 года Гайваненко стал первым заместителем главы Днепропетровской ОГА – на тот момент им был Сергей Лысак.

