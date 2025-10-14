Мэру Одессы Геннадию Труханову прекращено гражданство Украины.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает СБУ.

Труханову прекращено гражданство Украины

Кроме Труханова, Зеленский лишил гражданства Украины бывшего народного депутата Олега Царева и танцора балета Сергея Полунина.

Сейчас смотрят

Из-за лишения гражданства Украины Труханов может остаться без должности мэра Одессы. Это предусмотрено статьей 79 закона О местном самоуправлении в Украине, в которой говорится, что полномочия городского главы считаются досрочно прекращенными в случае прекращения его гражданства.

В пункте 11 статьи 79 предусмотрено, что полномочия мэра прекращаются после принятия городским советом Одессы решения, которым факт лишения гражданства принимается к сведению.

В статье 42 закона О местном самоуправлении в Украине говорится, что полномочия городского главы будет осуществлять секретарь соответствующего городского совета в случае увольнения от должности мэра из-за досрочного прекращения его полномочий.

СБУ о прекращении украинского гражданства Труханову

Как сообщили в СБУ, мэру Одессы Геннадию Труханову прекращено гражданство Украины.

Там отмечают, что комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства приняла решение о прекращении гражданства Геннадию Труханову. Такое решение основано на доказательной базе Службы безопасности Украины и утверждено указом президента.

— Как установила СБУ, по состоянию на данный момент действующий городской глава Одессы Геннадий Труханов является гражданином России и имеет заграничный паспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов находятся в распоряжении украинской спецслужбы, — говорится в заявлении.

По информации СБУ, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил заграничный паспорт России.

Он выдан сроком на 10 лет и в настоящее время является действующим документом, обращают внимание в СБУ.

По имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы, в результате чего суд в Московской области отменил действие его внутреннего паспорта.

Но в дополнительных объяснениях говорится, что отмена или отказ лица от такого документа не влечет за собой лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного на законных основаниях.

Как отмечают в СБУ, в результате этого Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора. Он также имеет идентификационный код, который отображается в базе данных Федеральной налоговой службы России.

Фото: СБУ

Реакция Труханова на потерю гражданства Украины

Геннадий Труханов в комментарии Суспільному заявил, что якобы не имеет российского гражданства и считает фальсификацией решение о прекращении гражданства Украины.

По словам Труханова, он готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Кроме этого, Труханов утверждает, что никогда не получал российских паспортов и не выезжал для этого за пределы Украины.

Он обратил внимание, что это якобы подтверждают данные о пересечении границы в 2015–2016 годах. В то же время Труханов сослался на проверки государственных органов Украины в предыдущие годы.

— В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ проверить все соответствующие службы. В 2022 году у меня не нашли ни российского гражданства, ни паспортов, — сказал Труханов.

По его словам, в так называемом паспорте, на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками, однако никто на это не обратил внимания.

После решения о лишении украинского гражданства и в результате этого автоматической потере должности мэра Одессы Труханов планирует обратиться в суд.

— К сожалению, получилось, как получилось. Я буду защищаться, подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека. Это край произвола, которого не может быть, — считает Труханов.

Накануне президент Зеленский заявил о подтверждении наличия российского гражданства у некоторых лиц по результатам совещания по ситуации с безопасностью в некоторых регионах Украины.

По словам главы государства, это принципиальные вопросы. Зеленский подчеркнул, что уже подписал соответствующий указ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.