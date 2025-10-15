У середу, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський призначив виконувачем обов’язків (в. о.) голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислава Гайваненка.

Про це йдеться в указі президента України №788/2025.

Призначення Владислава Гайваненка в. о. Дніпропетровської ОДА: що відомо

Згідно з указом, виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації покладають на Гайваненка тимчасово.

Датою підпису вказане 15 жовтня 2025 року.

На цій посаді він заміняє Сергія Лисака, якого президент Зеленський призначив начальником Одеської міської військової адміністрації (МВА).

Зауважимо, що укази та розпорядження набувають чинності з дня їхнього опублікування.

Хто такий Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко з лютого 2025 року до сьогодні був першим заступником голови Дніпропетровської ОВА.

Тоді він також був призначений на місце Сергія Лисака.

Раніше був очільником Київського районного відділу поліції ГУНП в Одесі.

За даними місцевих ЗМІ, у 2014 році Гайваненко був причетним до розгону Майдану в Одесі, після чого мав потрапити під люстрацію.

Фото: Дніпропетровська ОВА

