Країна продовжує готуватися до проходження складної зими. У деяких регіонах України опалення вже ввімкнули, однак залишаються міста, де процес затягується через масштабні ремонтні роботи та оновлення застарілого обладнання. До таких міст належить і Кривий Ріг.

Коли дадуть тепло у Кривому Розі, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка до опалювального сезону у Кривому Розі 2025/2026

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба очолив п’яте засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Під час зустрічі обговорили стан готовності регіонів до опалювального сезону, запаси палива, впровадження розподіленої генерації та забезпечення стабільної роботи систем життєзабезпечення в умовах воєнного стану.

Олексій Кулеба наголосив, що країну очікує надскладна зима. Росія цілеспрямовано атакує енергетичну інфраструктуру, транспорт і комунальні об’єкти, намагаючись зірвати стабільне проходження опалювального сезону.

За його словами, головними завданнями на цей період є ощадливе використання ресурсів, максимальний захист об’єктів енергетики та створення резервів — зокрема паливно-мастильних матеріалів і систем резервного електро- та теплопостачання.

За словами Кулеби, особливу увагу під час засідання приділили Кривому Рогу. У місті продовжують працювати майже 150 ремонтних бригад, які виконують планові роботи з підготовки теплових мереж і котелень. Хоча рівень готовності міста дещо нижчий за середній показник по країні, уже заплановані дострокові випробування систем опалення.

Очікується, що опалювальний сезон у Кривому Розі розпочнеться вчасно.

Коли увімкнуть опалення у Кривому Розі: що говорять тепловики

У міськраді повідомили, що вже близько 280 закладів отримали паспорти готовності до опалювального сезону.

В.о. голови правління АТ Криворізька теплоцентраль Сергій Зубчевський у коментарі Суспільному зазначив, що підготовка до зими триває у посиленому режимі. Для підтримки підприємства держава залучила тепловиків із 19 областей України. Уже замінили понад 64 км труб із запланованих 80. На окремих об’єктах роботи виконуються цілодобово.

За словами Зубчевського, нині працюють 39 бригад групи Нафтогаз, а також 20 власних і 74 підрядні бригади. Вони проводять ремонти котлів і заміни ділянок тепломереж.

Очільник теплоцентралі наголосив, коли почнеться опалювальний сезон у Кривому Роз залежить від погодних умов. Переважна більшість котелень уже готові до роботи.

Нагадаємо, що палення в Україні включають згідно з постановою Кабінету Міністрів №830. Згідно з цією нормою, опалювальний сезон розпочинають, коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря не перевищує +8°С.

Це дозволяє забезпечити комфортні умови в житлових будинках, лікарнях, школах та інших установах, навіть якщо в регіоні є коливання погоди протягом дня.

