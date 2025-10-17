С наступлением холодов в Украине постепенно приближается начало отопительного сезона. Коммунальные предприятия проводят последние подготовительные работы, проверяют состояние теплосетей, котельных и домовых систем.

Когда начнется отопительный сезон в Житомире в 2025 году, читайте в нашем материале.

Подготовка к отопительному сезону в Житомире

В Житомирской общине 15 октября отопительный сезон не начался, как планировалось ранее. Об этом сообщили во время заседания горисполкома.

Секретарь городского совета Галина Шиманская объяснила, что решение отложили из-за среднесуточной температуры, которая сейчас составляет около 8 °C только в течение двух суток. По ее словам, специалисты продолжают наблюдения, и о начале отопительного сезона сообщат, как только город будет готов подать тепло.

Заместитель городского головы Сергей Кондратюк добавил, что задержка также связана со сложной ситуацией с поставками природного газа. Он призвал жителей города отнестись к этому с пониманием, временно пользоваться другими средствами обогрева и беречь газ для более холодных зимних месяцев.

Чиновник отметил, что после понижения температуры первыми тепло получат детские сады и лицеи. В некоторых садах уже созданы группы с альтернативным, преимущественно электрическим отоплением, чтобы дети не мерзли. В школах температура пока остается приемлемой. Кондратюк также напомнил, что запуск теплосетей требует времени — после распломбирования котельных нужно 2–3 суток, чтобы тепло дошло до всех домов и учреждений города.

Житомир: когда включат отопление в городе

Отопительный сезон в Житомире, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №830 от 21 августа 2019 года О предоставлении услуг по теплоснабжению, начнется после того, как в течение трех суток подряд среднесуточная температура воздуха снизится до +8°C или ниже.

Прежде всего тепло будут подавать в учреждения социальной сферы — детские сады, школы и больницы, чтобы обеспечить комфортные условия для детей, учеников и пациентов. Только после этого начнется подключение жилых домов и других потребителей.

