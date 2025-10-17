З настанням холодів в Україні поступово наближається початок опалювального сезону. Комунальні підприємства проводять останні підготовчі роботи, перевіряють стан тепломереж, котелень і будинкових систем.

Коли почнеться опалювальний сезон у Житомирі у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка до опалювального сезону у Житомирі

У Житомирській громаді 15 жовтня опалювальний сезон не розпочався, як планувалося раніше. Про це повідомили під час засідання міськвиконкому.

Зараз дивляться

Секретар міської ради Галина Шиманська пояснила, що рішення відклали через середньодобову температуру, яка наразі становить близько 8 °C лише протягом двох діб. За її словами, фахівці продовжують спостереження, і про початок опалювального сезону повідомлять, щойно місто буде готове подати тепло.

Заступник міського голови Сергій Кондратюк додав, що затримка також пов’язана зі складною ситуацією із постачанням природного газу. Він закликав жителів міста поставитися до цього з розумінням, тимчасово користуватися іншими засобами обігріву й берегти газ для холодніших зимових місяців.

Посадовець зазначив, що після зниження температури першими тепло отримають дитячі садочки та ліцеї. У деяких садочках уже створено групи з альтернативним, переважно електричним опаленням, аби діти не мерзли. У школах температура поки залишається прийнятною. Кондратюк також нагадав, що запуск тепломереж вимагає часу — після розпломбування котелень потрібно 2–3 доби, щоб тепло дійшло до всіх будинків і закладів міста.

Житомир: коли увімкнуть опалення у місті

Опалювальний сезон у Житомирі, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №830 від 21 серпня 2019 року Про надання послуг з теплопостачання, розпочнеться після того, як протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря знизиться до +8°C або нижче.

Передусім тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери — дитячих садків, шкіл і лікарень, щоб забезпечити комфортні умови для дітей, учнів і пацієнтів. Лише після цього розпочнеться підключення житлових будинків та інших споживачів.

Читайте також Коли увімкнуть опалення у Черкасах: що відомо про підготовку міста до холодів

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.