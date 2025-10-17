Президент США Дональд Трамп заявил, что он заинтересован в украинских дронах.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и украинской командой.

США заинтересованы в украинских дронах

Трамп подчеркнул, что Америка имеет много разных дронов, создает собственные, но также и закупает дроны.

— У нас сейчас много дронов. Мы создаем собственные, но также покупаем дроны у других. И они (украинцы, — Ред.) делают очень хорошие дроны, — сказал Трамп.

В то же время он отметил, что нет ничего лучше реактивных истребителей, которые хорошо показали себя во время атак дронов на Израиль.

— Мы выводили их (дроны, — Ред.) из строя для Израиля. Мы делали это с помощью чрезвычайно быстрых и мощных реактивных самолетов, которые следовали за дронами и выводили их из строя, — подчеркнул Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев очень нуждается в крылатых ракетах Томагавк. Поэтому можно обменять дроны на Томагавки.

— Украина имеет тысячи дронов собственного производства, но у нас нет Томагавков. Вот почему нам нужны Томагавки. США могут получить наши тысячи дронов, вот где мы можем сотрудничать, — сказал Зеленский.

