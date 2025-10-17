Президент США Дональд Трамп заявив, що він зацікавлений в українських дронах.

Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським та українською командою.

США зацікавлені в українських дронах

Трамп наголосив, що Америка має багато різних дронів, створює власні, але також і закуповує дрони.

– У нас зараз багато дронів. Ми створюємо власні, але також купуємо дрони у інших. І вони (українці, – Ред.) роблять дуже хороші дрони, – сказав Трамп.

Водночас зауважив, що немає нічого кращого за реактивні винищувачі, які себе добре показала під час атак дронів на Ізраїль.

– Ми виводили їх (дрони, – Ред.) з ладу для Ізраїлю. Ми робили це за допомогою надзвичайно швидких і потужних реактивних літаків, що слідували за дронами та виводили їх з ладу, – наголосив Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що Київ дуже потребує крилатих ракет Томагавк. А тому можна обміняти дрони на Томагавки.

– Україна має тисячі дронів власного виробництва, але ми не маємо Томагавків. Ось чому нам потрібні Томагавки. США можуть отримати наші тисячі дронів, ось де ми можемо співпрацювати, – сказав Зеленський.

