Енергетика і транспорт: Кабмін посилює захист критичної інфраструктури через атаки РФ
Уряд ухвалив низку рішень щодо захисту критичної інфраструктури від обстрілів РФ.
Кабмін ухвалив рішення щодо захисту та відновлення критичних об’єктів
Як повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, Уряд на позачерговому засіданні ухвалили низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. За її словами вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження.
– Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли, – наголосила вона.
Зокрема, одне з рішень ухвалених Кабміном – створення Координаційного центру інженерного захисту.
Він об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть віце-прем’єр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.
Також Кабмін оновив перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі. Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.
Крім того, Уряд ухвалив рішення, які дозволять прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.
– Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина — від погодження до укладення договорів — стане на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене, – повідомляє Свириденко.
До того ж, Уряд спрямував додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці. Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем — від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту.
За словами премʼєра, це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики.
Мета цих рішень, зазначила Свириденко – зробити Україну стійкою і покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в країні не зупинялося навіть під час війни.