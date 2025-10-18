Уряд ухвалив низку рішень щодо захисту критичної інфраструктури від обстрілів РФ.

Кабмін ухвалив рішення щодо захисту та відновлення критичних об’єктів

Як повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, Уряд на позачерговому засіданні ухвалили низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. За її словами вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження.

– Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли, – наголосила вона.

Зокрема, одне з рішень ухвалених Кабміном – створення Координаційного центру інженерного захисту.

Він об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть віце-прем’єр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.

Також Кабмін оновив перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі. Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.

Крім того, Уряд ухвалив рішення, які дозволять прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.

– Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина — від погодження до укладення договорів — стане на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене, – повідомляє Свириденко.

До того ж, Уряд спрямував додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці. Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем — від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту.

За словами премʼєра, це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики.

Мета цих рішень, зазначила Свириденко – зробити Україну стійкою і покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в країні не зупинялося навіть під час війни.

