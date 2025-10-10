Зеленский заявил, что необходимо защитить ПВО 203 энергетических и газовых объекта
В Украине необходимо обеспечить противовоздушной обороной 203 основных объекта энергетической, газовой системы и водоснабжения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Украине нужно защитить ПВО 203 объекта
— Я сегодня смотрю на ставке 203 ключевых объекта Украины, которые нужно нам защищать ПВО. То есть, я не хочу говорить, что мы сделали и сколько у нас систем, но вы поймете, что это 203. Объектов гораздо больше, но я говорю о ключевых, — сказал президент во время брифинга в пятницу, 10 октября.
По его словам, речь идет об объектах энергетики, газовой инфраструктуры и системы водоснабжения.
— Серьезный вызов, но я уверен, что мы правильно поступаем, но точно хочется делать это не в одиночку, чтобы партнеры нас поддерживали больше действиями, меньше словами, — подчеркнул глава государства.
Он пояснил, что из-за сложных метеорологических условий (дождливая погода и туман) эффективность отражения российской ночной атаки снизилась на 20-30%.
Что известно о ночной атаке РФ
В ночь на 10 октября российские войска запустили по Украине более 450 дронов и более 30 ракет.
В результате массированной атаки был обесточен левый берег Киева. По состоянию на вечер энергетики восстановили электроснабжение для более чем 423 тыс. киевлян.
Перебои с электричеством также зафиксированы в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Одесской областях.
В результате атаки России пострадали более 20 человек, погиб ребенок.