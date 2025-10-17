Зеленский провел переговоры с европейскими лидерами после встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с европейскими лидерами по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.
О деталях переговоров глава государства рассказал на брифинге для СМИ и в своих соцсетях.
Переговоры Зеленского и лидеров Европы: детали
В телефонном разговоре с президентом Украины приняли участие участники Коалиции желающих:
- премьер Великобритании Кир Стармер;
- канцлер Германии Фридрих Мерц;
- глава Совета министров Италии Джорджа Мелони;
- президент Финляндии Александр Стубб;
- премьер Норвегии Йонас Гар Стере;
- премьер Польши Дональд Туск.
Кроме того, к переговорам присоединились президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.
Темами разговора были гарантии безопасности и Коалиция желающих. Зеленский рассказал детали разговора с Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы ПВО и потребностей Украины.
– Мы хотим, чтобы США были частью безопасности… И также мы говорили о программе PURL. Соединенные Штаты и президент открыли для нас этот коридор, – отметил Зеленский на брифинге для журналистов.
Лидеры скоординировали свои позиции и договорились, что советники по безопасности будут разговаривать о следующих шагах.
Переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом продолжались в Белом доме более двух часов. Лидеры обсудили позиции Украины на поле боя, вопросы дальнобойности и ПВО, гарантии безопасности. В частности, поднималась тема ракет Томагавк.