Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с европейскими лидерами по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

О деталях переговоров глава государства рассказал на брифинге для СМИ и в своих соцсетях.

Переговоры Зеленского и лидеров Европы: детали

В телефонном разговоре с президентом Украины приняли участие участники Коалиции желающих:

премьер Великобритании Кир Стармер;

канцлер Германии Фридрих Мерц;

глава Совета министров Италии Джорджа Мелони;

президент Финляндии Александр Стубб;

премьер Норвегии Йонас Гар Стере;

премьер Польши Дональд Туск.

Кроме того, к переговорам присоединились президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

Темами разговора были гарантии безопасности и Коалиция желающих. Зеленский рассказал детали разговора с Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы ПВО и потребностей Украины.

– Мы хотим, чтобы США были частью безопасности… И также мы говорили о программе PURL. Соединенные Штаты и президент открыли для нас этот коридор, – отметил Зеленский на брифинге для журналистов.

Лидеры скоординировали свои позиции и договорились, что советники по безопасности будут разговаривать о следующих шагах.

Переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом продолжались в Белом доме более двух часов. Лидеры обсудили позиции Украины на поле боя, вопросы дальнобойности и ПВО, гарантии безопасности. В частности, поднималась тема ракет Томагавк.

Источник : Офис президента

