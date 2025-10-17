Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори із європейськими лідерами за підсумками зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Про деталі переговорів глава держави розповів на брифінгу для ЗМІ та у своїх соцмережах.

Переговори Зеленського та лідерів Європи: деталі

У телефонній розмові із президентом України взяли участь учасники Коаліції охочих:

прем’єр Великої Британії Кір Стармер;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере;

прем’єр Польщі Дональд Туск.

Крім того, до переговорів долучилася президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та генсек НАТО Марк Рютте.

Темами розмови були гарантії безпеки та Коаліція охочих. Зеленський розповів деталі розмови із Трампом, під час якої обговорювалися питання ППО і потреб України.

– Ми хочемо, щоб США були частиною безпеки… І також ми говорили про програму PURL. Сполучені Штати й президент відкрили для нас цей коридор, – зазначив Зеленський на брифінгу для журналістів.

Лідери скоординували свої позиції та домовилися, що безпекові радники розмовлятимуть щодо наступних кроків.

Переговори між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом тривали у Білому домі понад дві години. Лідери обговорили позиції України на полі бою, питання далекобійності та ППО, гарантії безпеки. Зокрема, піднімалася тема ракет Томагавк.

