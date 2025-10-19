На временно оккупированных территориях находятся около 1 млн 200 тыс. украинских детей. Это – главный ресурс, за который воюет Россия.

Второй ресурс, который нужен оккупантам, – это история и идентичность.

Об этом в интервью Суспільному заявил кандидат исторических наук, майор запаса и глава Украинского института национальной памяти Александр Алфьоров.

Дети и историческая идентичность

— За что воюет Россия? Во-первых, у них огромный демографический спад из-за войны — жертвы, потери, ликвидированные. И демографически поколение отсутствует. Поэтому, во-первых, они воюют за детей — им нужны дети, они набирают себе янычар, — отметил он.

По словам Алфёрова, речь идет о вывезенных РФ украинских детях. Примерно 1 млн 200 тыс. детей сейчас находятся под контролем России – либо на временно оккупированных территориях, либо в самой РФ.

— Еще один ресурс, на который мы не обращаем внимания — его можно назвать историей, идентичностью, свидетельством о рождении. Они вписали туда Русь, поэтому это их свидетельство о рождении — у нас. И это их триггерит. Поэтому они нас уничтожают, — пояснил глава Украинского института национальной памяти.

За что воюют Россия и Украина

По мнению Алферова, на четвертом году войны Россия проигрывает, потому что провалилась в намерении быстро подчинить Украину — ни «за три дня», ни «за неделю» это не удалось. В общем, ничего не вышло.

— Наша идеология – это идеология, которую озвучил Тарас Шевченко: И мертвым, и живым, и нерожденным. И мертвым – это наши предки, наши князья, гетманы, наши неизвестные предки, это также – павшие воины нашей современной армии. И живым – это маленькие, секундные в контексте человеческого возраста, мы с вами. Нерожденные – это еще не известные по именам правнуки наших правнуков, — отметил историк.

Итак, по его убеждению, Украина борется, чтобы сохранить свое будущее.

Альфьоров добавил, что для России победа – это “победа”, “по беде”, то есть победа после поражения, их цель не направлена в будущее, а ориентирована на возвращение в прошлое.

— Среди двух идеологий, которые соревнуются, идеология будущего всегда победит идеологию прошлого. Потому что даже в лагере прошлого есть люди, которые мыслят категориями будущего. У них есть дети, которые говорят: А почему мы не можем скачать на iPhone какое-то приложение? Да потому, что у вас такая страна, — говорит Алферов.

Он подчеркнул, что война, которую ведет Украина, уже не позиционная, а ресурсная.

— Кстати, согласно закону Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа, все, что мы имеем с 19 февраля 2014 года по сегодняшний день, называется не АТО, ООС или полномасштабное вторжение. Это – война за независимость Украины. Так вот, все, что у нас было в начале – можно сказать, что это была позиционная война. Сейчас у нас с вами – война на выживание, война ресурсная. Победит тот, кто выйдет после окончания этой истории с армией, с экономикой, – отметил эксперт.

Поэтому задача Украины – “сохранить себя и вести дальше эту войну на истощение”.

