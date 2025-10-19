На тимчасово окупованих територіях перебувають близько 1 млн 200 тис. українських дітей. Це – головний ресурс, за який воює Росія.

Другий ресурс, який потрібен окупантам – це історія та ідентичність.

Про це в інтерв’ю Суспільному заявив кандидат історичних наук, майор запасу та голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Діти та історична ідентичність

– За що воює Росія? По-перше, у них величезний демографічний спад через війну – жертви, втрати, ліквідовані. І демографічно покоління відсутнє. Тож, по-перше, вони воюють за дітей – їм треба діти, вони набирають собі яничар, – зазначив він.

За словами Алфьорова, йдеться про вивезених РФ українських дітей. Приблизно 1 млн 200 тис. дітей нині перебувають під контролем Росії – або на тимчасово окупованих територіях, або в самій РФ.

– Ще один ресурс, на який ми не звертаємо увагу – його можна назвати історією, ідентичністю, свідоцтвом про народження. Вони вписали туди Русь, тож це їхнє свідоцтво про народження – в нас. І це їх тригерить. Тому вони нас знищують, – пояснив голова Українського інституту національної пам’яті.

За що воюють Росія та Україна

На думку Алфьорова, на четвертому році війни Росія програє, бо провалилася в намірі швидко підкорити Україну – ні “за три дні”, ні “за тиждень” це не вдалося. Загалом нічого не вийшло.

– Наша ідеологія – це ідеологія, яку озвучив Тарас Шевченко: І мертвим, і живим, і ненародженим. І мертвим – це наші предки, наші князі, гетьмани, наші невідомі предки, це також – полеглі вояки нашої сучасної армії. І живим – це маленькі, секундні в контексті людського віку, ми з вами. Ненароджені – це ще не знані на імена праонуки наших праонуків, – зазначив історик.

Отже, на його переконання, Україна бореться, щоб зберегти своє майбутнє.

Алфьоров додав, що для Росії перемога – це “победа”, “по біді”, тобто перемога після поразки, їхня мета не спрямована в майбутнє, а орієнтована на повернення в минуле.

– Серед двох ідеологій, які змагаються, ідеологія майбутнього завжди переможе ідеологію минулого. Бо навіть у таборі минулого є люди, які мислять категоріями майбутнього. У них є діти, які кажуть: А чого ми не можемо скачати на iPhone якийсь додаток? Та тому, що отака у вас країна, – каже Алфьоров.

Він наголосив, що війна, яку веде Україна, уже не позиційна, а ресурсна.

– До речі, згідно з законом Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу, все, що ми маємо з 19 лютого 2014 року по сьогоднішній день, називається не АТО, ООС чи повномасштабне вторгнення. Це – війна за незалежність України. Так-от, все, що ми мали на початках – можна сказати, що це була позиційна війна. Зараз у нас із вами – війна на виживання, війна ресурсна. Переможе той, хто вийде після закінчення цієї історії з армією, з економікою, – зазначив експерт.

Тому завдання України – “зберегти себе і вести далі оцю війну на виснаження”.

