Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева планирует посетить Украину, чтобы продемонстрировать поддержку стране и усилить усилия Киева по получению нового пакета кредитов на четвертый год войны с Россией.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Глава МВФ приедет в Украину

Точная дата визита Кристалины Георгиевой еще не определена, но информированные лица сообщили Bloomberg, что ее визит должен состояться в ближайшие месяцы.

Сейчас смотрят

Последний раз глава МВФ была в Киеве в феврале 2023 года, примерно через год после начала войны.

– Наши сотрудники продолжают активно сотрудничать с украинскими властями в области макроэкономической политики, направленной на поддержание стабильности, финансирование необходимых расходов и восстановление устойчивости долга, с целью продолжения поддержки со стороны МВФ, – говорится в заявлении представителя МВФ.

Отмечается, что Киев стремится получить второй пакет помощи от МВФ после того, как получит большую часть финансирования в рамках предыдущей программы на сумму $15,6 млрд, объявленной в 2023 году.

Агентство пишет, что поездка Георгиевой в Киев станет сигналом о дальнейшей помощи Украине.

Ожидается, что переговоры МВФ с должностными лицами в Киеве о новом кредите начнутся в ноябре. По предварительным оценкам, объем помощи может составить около $8 млрд.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.