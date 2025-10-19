Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України будуть запроваджені графіки відключень світла для промислових споживачів.

Відключення електроенергії в Україні 20 жовтня 2025

З 06:00 до 22:00 в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє Укренерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.

В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись та радить українцям стежити за повідомленнями на сторінках відповідних обленерго.

Нагадаємо, що внаслідок влучання російських військових по енергетичному об’єкту на території Корюківського району Чернігівської області у п’ятницю, 17 жовтня, без електропостачання опинилися близько 17 тис. абонентів.

