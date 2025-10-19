В Україні 20 жовтня діятимуть графіки відключень світла: кого стосуватимуться
Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України будуть запроваджені графіки відключень світла для промислових споживачів.
Відключення електроенергії в Україні 20 жовтня 2025
З 06:00 до 22:00 в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє Укренерго.
Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
У Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.
В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись та радить українцям стежити за повідомленнями на сторінках відповідних обленерго.
Нагадаємо, що внаслідок влучання російських військових по енергетичному об’єкту на території Корюківського району Чернігівської області у п’ятницю, 17 жовтня, без електропостачання опинилися близько 17 тис. абонентів.