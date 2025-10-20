Сотрудники авиакомпании Украинские вертолеты посетили с подарочными сертификатами детей Полтавщины, которые являются участниками благотворительной платформы Детям наших Защитников.

Возможность потратить в Эпицентре по 10 тыс. грн получили: Виктория, Ростислав, Владислав и Даниил. Для детей это стало сюрпризом и сначала никто из них не знал, что хочет купить. Но как только дети с опекунами и сотрудниками авиакомпании пошли гулять по рядам торгового центра, то сразу определились с желаниями.

На что дети Полтавщины потратили сертификаты

— Когда мы общаемся с военными, они говорят, что для них очень важно знать о поддержке семей их погибших побратимов. Ребятам так же важно знать, что если с ними, не дай Бог, что-то случится, то их дети тоже не останутся один на один с утратой.

Поэтому мы инициировали всеукраинскую благотворительную платформу Детям наших Защитников». Сейчас в ней уже более 80 различных компаний и неравнодушных людей ежемесячно поддерживают более 250 детей-сирот, — рассказывает Владимир Ткаченко, председатель Совета директоров авиакомпании Украинские вертолеты и один из соучредителей благотворительной платформы Детям наших Защитников.

Такие встречи, как эта, организованная сотрудниками авиакомпании совместно с Полтавской военной администрацией, — это не просто помощь. Это сигнал детям и их опекунам: о них помнят, их видят, и они не одни.

К примеру, Ростик давно присматривался к фирменным кроссовкам, даже мерял их в родном населенном пункте. Поэтому, когда увидел их среди ассортимента товаров в Полтаве, сразу положил в тележку для покупок. Все у него переспрашивали, точно ли это его размер, а довольный парень только и мог сказать “да”, и что он о них мечтал.

У Виктории же в корзине оказался Lego-котик, который ей очень напомнил домашнего любимца, потому что такой же черно-белый. А потом оказалось, что девушка любит рисовать, поэтому пошла выбирать что-то для изобразительного искусства и остановилась на большом наборе двусторонних маркеров.

Даня же остановился на боксерских перчатках любимого цвета и выбрал свой первый в жизни домашний турник. А Влад наконец получил возможность купить сразу несколько конструкторов, которые всегда хотел, потому что любит их складывать.

— Чрезвычайно важно, чтобы в современных условиях, когда наша страна находится в состоянии войны, социально ответственный бизнес оказывал поддержку семьям, пострадавшим от военной агрессии. Больше всего это касается тех детей, которые потеряли обоих родителей. Спасибо, что по инициативе авиакомпании Украинские вертолеты была создана всеукраинская благотворительная платформа Детям наших Защитников.

Приглашаем бизнес Полтавщины присоединиться к проекту, который адресно поддерживает детей-сирот Героев, — отметила Вита Рекотова, заместитель начальника Управления — начальник отдела по вопросам социальной защиты ветеранов и членов их семей Управления по делам реинтеграции, социальной защиты ветеранов и внутренне перемещенных лиц Полтавской областной военной администрации.

Никогда не поздно присоединиться к проекту, начать регулярно поддерживать детей, которые потеряли обоих самых родных во время войны. Сделать это можно, заполнив анкету на сайте благотворительной платформы Детям наших Защитников.

Проект реализуется авиакомпанией Украинские вертолеты в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины, Государственной службой Украины по делам детей, Международной торговой палатой — ICC Ukraine.

Фото: Украинские вертолеты

