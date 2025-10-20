Працівники авіакомпанії Українські вертольоти відвідали з подарунковими сертифікатами дітей Полтавщини, які є учасниками благодійної платформи Дітям наших Захисників.

Можливість витратити в Епіцентрі по 10 тис. грн отримали: Вікторія, Ростислав, Владислав та Данило. Для дітей це стало сюрпризом і спочатку ніхто з них не знав, що хоче купити. Але як тільки діти з опікунами та працівниками авіакомпанії пішли гуляти рядами торговельного центру, то одразу визначились із бажаннями.

На що діти Полтавщини витратили сертифікати

– Коли ми спілкуємось з військовими, то вони говорять, що для них дуже важливо знати про підтримку родин їхніх загиблих побратимів. Хлопцям так само важливо знати, що якщо з ними щось не дай Боже щось трапиться, то їхні діти теж не лишаться сам на сам із втратою.

Тому ми ініціювали всеукраїнську благодійну платформу Дітям наших Захисників. Зараз у ній вже понад 80 різних компаній та небайдужих людей щомісяця підтримує понад 250 дітей-сиріт, — розказує Володимир Ткаченко, голова Ради директорів авіакомпанії Українські вертольоти та один з співзасновників благодійної платформи Дітям наших Захисників.

Такі зустрічі, як ця, яку організували працівники авіакомпанії спільно з Полтавською військовою адміністрацією — це не просто допомога. Це сигнал дітям та їхнім опікунам: про них пам’ятають, їх бачать, і вони не самі.

До прикладу, Ростик давно придивлявся на фірмові кросівки, навіть міряв їх у рідному населеному пункті. Тому коли побачив їх серед асортименту товарів у Полтаві, одразу поклав до візка для покупок. Усі в нього перепитували, чи це точно його розмір, а задоволений хлопець тільки й міг сказати “так”, і що він про них мріяв.

У Вікторії ж у корзині опинився Lego-котик, який їй дуже нагадав домашнього улюбленця, бо такий же чорно-білий. А потім виявилось, що дівчина любить малювати, тому пішла вибирати щось для образотворчого мистецтва і зупинилась на великому наборі двосторонніх маркерів.

Даня ж зупинився на боксерських рукавицях улюбленого кольору та обрав свій перший в житті домашній турнік. А Влад нарешті отримав можливість купити одразу кілька конструкторів, які завжди хотів, бо любить їх складати.

– Надзвичайно важливо, щоб у сучасних умовах, коли наша країна в війні, щоб соціально відповідальний бізнес надавав підтримку родинам, які постраждали від військової агресії. Найбільше це стосується тих діток, які втратили обох батьків. Щиро дякую, що за ініціативи авіакомпанії Українські вертольоти було створено всеукраїнську благодійну платформу Дітям наших Захисників.

Запрошуємо бізнес Полтавщини доєднатися до проєкту, який адресно підтримує дітей-сиріт Героїв, — зазначила Віта Рекотова, заступниця начальника Управління – начальник відділу з питань соціального захисту ветеранів та членів їх сімей Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб Полтавської обласної військової адміністрації.

Ніколи не пізно долучитись до проєкту, почати регулярно підтримувати діток, які втратили обох найрідніших під час війни. Зробити це можна заповнивши анкету на сайті благодійної платформи Дітям наших Захисників.

Проєкт реалізується авіакомпанією Українські вертольоти у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей, Міжнародною торговою палатою — ICC Ukraine.

Фото: Українські вертольоти

