Під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні американський очільник Дональд Трамп нібито не пропонував президенту Володимиру Зеленському віддавати Росії всю Донеччину.

Про це він сам заявив журналістам на борту Air Force One.

Що сказав Дональд Трамп про Донбас і лінію фронту

Так, президент США, відповідаючи на запитання про те, чи обговорював він з українським колегою відмову України від усього Донбасу, сказав: “Ми ніколи це не обговорювали”.

– Ми думаємо, що їм треба зупинитися на тому місці, де лінія фронту зараз. Решту дуже важко обговорювати – давайте нам ці території в обмін на ті території. Що я їм сказав? Що вони мають зупинитися по нинішній лінії фронту, піти додому та перестати убивати людей, – стверджує Дональд Трамп.

Також його запитали, що саме, на його думку, варто зробити з цими територіями.

– Хай будуть розрізані у тому вигляді, у якому вони є. 79% землі уже у Росії – вони можуть спробувати про щось домовитися вздовж лінії фронту, але я сказав, що варто припинити вогонь, припинити убивати людей, – сказав Трамп.

До цього американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Володимир Путін під час телефонної розмови з Трампом вимагав, щоб Україна передала повний контроль над Донеччиною Росії, як умову припинення війни.

Дональд Трамп проводив телефонні переговори із російським диктатором Володимиром Путіним 16 жовтня. Тоді вони говорили про передання Україні ракет Tomahawk. Трамп зауважив, що Путіну не сподобалась ідея появи у Києва такої зброї.

Крім того, Путін і Трамп домовились зустрітись в Угорщині. Коли саме це може статися, наразі не відомо. Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що підготовка до такої зустрічі розпочалась та триває “швидкими темпами”.

Джерело : Суспільне

